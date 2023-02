Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Bereits am Sonntag, dem 12. Februar 2023, schlugen Unbekannte in Ulm einen 49-Jährigen zusammen.

Gegen 19 Uhr schlugen drei Unbekannte an der Bushaltestelle "Am Hetzenbäumle Steig A" in Ulm einen 49-Jährigen zusammen. Die Täter setzten auch Pfefferspray gegen den Mann ein. Beim Eintreffen der Polizei waren die Angreifer bereits verschwunden. Ein Täter flüchtete mit einem silbernen Kleinwagen in Richtung Mähringer Weg. Ein weiterer entfernte sich zu Fuß in Richtung Sonnhalde. Der dritte Unbekannte flüchtete als Beifahrer mit einem unbekannten Auto in Richtung Lupferbrücke. Der Polizeiposten Eselsberg (0731/1880) ermittelt und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Vorfall, zu den Autos oder auch Personen machen können. Einer der Angreifer hatte eine Glatze und trug eine braune Lederjacke. Ein weiterer Täter war mit einem blauen Parka mit Fellkragen an der Kapuze bekleidet. Der dritte Unbekannte soll einen längeren dunklen Parka getragen haben.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

