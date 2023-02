Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/Ulm - Gartenhäuser aufgebrochen

Die Polizei Dornstadt ermittelte zwei Kinder und zwei Jugendliche als Täter zu einer Serie von Gartenhausaufbrüchen in Dornstadt und Ulm.

Bereits im November konnte die Polizei Dornstadt drei damals Dreizehnjährige und einen damals 14-Jährigen ermitteln, die in Beimerstetten und Ulm Straftaten begangen haben sollen. Wir berichteten:

Zwischenzeitlich geht die Polizei Dornstadt davon aus, dass dieselbe Gruppe von Jungen Ende Oktober 2022 und Anfang November 2022 mindestens 20 Gartenhäuser in den Kleingartengebieten Grüner Graben und Buchbrunnen sowie am Kuhberg aufbrach und beschädigte. Sie sollen Scheiben an den Gartenhäusern eingeworfen, die Innenräume durchwühlt und das Inventar zum Teil stark beschädigt haben. Außerdem sollen sie verschiedene Gegenstände, darunter Alkohol und Werkzeug, aus den Gartenhäusern gestohlen haben.

Die zwei 13-Jährigen und die beiden zwischenzeitlich 14- und 15-jährigen Jungen sollen dabei einen Schaden von über 7.000 Euro verursacht haben.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, auch wenn es sich um Gartenhäuser handelt. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

