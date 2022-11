Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/Ulm - Polizeiposten Dornstadt ermittelt erfolgreich

Drei Dreizehnjährige Jungen und ein 14-Jähriger sollen in Beimerstetten und Ulm gemeinsam Straftaten begangen haben.

In den letzten Wochen hatten die Beschäftigten des Polizeipostens Dornstadt noch mehr zu tun, als sonst schon. Zu insgesamt sieben Ermittlungsverfahren, bei denen es um Einbrüche, Sachbeschädigung, Vandalismus, Körperverletzung und Diebstähle ging, ermittelte die Polizei nun die Täter. Die Suche nach Spuren, deren professionelle Sicherung und umfangreiche Vernehmungen von Zeugen führten letztlich dazu, dass die Polizei drei Dreizehnjährige Jungen und einen Vierzehnjährigen als Täter ermittelte. Die Jungs sind wohl miteinander befreundet und trieben gemeinsam, in teils unterschiedlicher Besetzung, ihr Unwesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei stellen sich die Sachverhalte folgendermaßen dar:

Am 20.10.2022, gegen 01.30 Uhr, schlugen die drei Dreizehnjährigen mit einem Hammer Scheiben eines Fensters neben dem Haupteingang zur Kantine einer Schule in der Straße Unterer Kuhberg in Ulm ein. Vermutlich fühlten sich die Kinder gestört, weshalb sie anscheinend dann zur Rückseite der Kantine gingen und dort eine weitere Scheibe an einem Fenster einschlugen. Sie kletterten in das Gebäude, stahlen Getränke und brachen eine Kasse auf. Das Geld in der Kasse nahmen sie mit. Die Polizei kam den Tätern durch ihre Ermittlungsarbeit auf die Spur. Außerdem ermittelten die Beamten, dass einer der Dreizehnjährigen kurz danach einen Tretroller aus einer Hofeinfahrt in der Straße Schlößlesgasse stahl. ++++2079426, 2272781

Am 27.10.2022 stahl der Vierzehnjährige Süßigkeiten in einem Geschäft in der Junginger Straße in Ulm. Zeugen beobachteten ihn und riefen die Polizei. Sie stellten seinen Namen und seine Adresse fest und fertigten eine Anzeige gegen ihn. ++++2132037

In der Zeit von 02.11.2022, 23.00 Uhr, bis 03.11.2022, 07.00 Uhr, drangen zwei der Dreizehnjährigen und der Vierzehnjährige in eine Sporthalle in der Straße "Auf der Egert" in Beimerstetten ein. Um in die Halle zu gelangen, traten sie mehrfach mit massiver Gewalt gegen eine Außentür der Sporthalle, bis diese nachgab. In der Halle angekommen, nahmen sie vier der dortigen Feuerlöscher und versprühten den Inhalt über die gesamte Halle. Sie rissen zudem einen Schlüsselkasten aus der Wand und warfen ein Radio aus dem ersten Stock des Gebäudes auf den Parkplatz vor dem Haus. Außerdem beschädigten sie, vermutlich mit den Feuerlöschern, die Tür zum Heizungskeller. Um sie wieder öffnen zu können, musste die Feuerwehr tätig werden. Den Schaden, den die vier Jungen anrichteten, schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Den Jungen kam die Polizei bei diesem Sachverhalt durch ihre Ermittlungsarbeit auf die Schliche. Während dem Versprühen des Inhalts der Feuerlöscher kam es wohl auch zu Streit zwischen den Kindern. Der Vierzehnjährige soll dabei einen Dreizehnjährigen mit der Faust geschlagen haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. ++++ 2176904, 2274674

Dieselben Jungs wie am Vortag entwendeten in der Nacht vom 03.11.2022 auf 04.11.2022 insgesamt drei Fahrräder aus einem Hofraum im Seeweg in Beimerstetten. Eine 43-Jährige Geschädigte zeigte das Fehlen der Räder bei der Polizei an. Die Polizei ermittelte die zwei Dreizehnjährigen und der Vierzehnjährigen als Täter und fand die Fahrräder. Die waren zwar verschmutzt, jedoch nicht beschädigt. ++++2234153

Am 13.11.2022, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, drangen zwei der Dreizehnjährigen in ein Büro in Beimerstetten-Hagen ein. Hierzu entfernten sie ein Fliegengitter an einem offenen Fenster und kletterten in den Raum. Sie stahlen dort Geld aus einem Geldbeutel und den Generalschlüssel des Gebäudes. Um die Tat zu ermöglichen, soll der dritte Dreizehnjährige einen Mitarbeiter abgelenkt haben. ++++2272779

Hinweis:

Drei der vier Jungen sind noch nicht strafmündig, einer jedoch schon. Die Strafmündigkeit bezeichnet die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu sein. Sie beginnt mit 14 Jahren. Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, wie die 13-jährigen Jungen, sind schuldunfähig und damit strafunmündig. Der 14-Jährige muss jedoch mit Anzeigen rechnen. Sprechen Sie mit Ihren Kinder über richtiges und falsches Verhalten. Machen Sie ihnen Bewusst, in welchen Fällen sie eine Straftat begehen oder sich oder Dritte in Gefahr bringen. Helfen Sie mit, die Jüngsten in unserer Gesellschaft zu sozialem Verhalten zu erziehen.

