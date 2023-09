Polizei Köln

POL-K: 230912-5-K Zwei sexuelle Übergriffe in Köln-Zollstock - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach zwei Sexualdelikten innerhalb von einer Stunde fahndet die Polizei nach einem Mann, der in der Nacht zu Dienstag (12. September) in der Nähe des Südstation in Zollstock zwei Frauen auf ihrem Heimweg angegriffen und sexuell bedrängt haben soll. Die Polizei Köln bittet dringend um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 1 Uhr eine aufmerksame Passantin (23) auf die Hilferufe einer 37 Jahre alten Kölnerin aus einem Gebüsch an der Kreuzung Höninger Weg/Am Vorgebirgstor aufmerksam geworden und der Frau zu Hilfe geeilt.

Nach Angaben der Geschädigten soll sie der etwa 20 Jahre alte, schlanke Mann am Haupteingang des Südstadion zunächst angesprochen und ihr unvermittelt versucht haben, unter den Rock zu fassen. Ferner soll sie der Angreifer am Hals gepackt und gewürgt haben. Dank ihrer massiven Gegenwehr und der Hilfe der Passantin soll der Tatverdächtige von ihr abgelassen haben und über einen schmalen Treppenabgang in Richtung Südstadion geflüchtet sein. Zuvor soll der Gesuchte noch die Geldbörse und das hochwertige Handy der Kölnerin vom Boden gegriffen haben. Der Gesuchte soll dunkle gelockte Haare haben und bei dem Überfall einen dunklen Trainingsanzug getragen haben.

Etwa 20 Minuten später hatten Polizisten auf der Vorgebirgsstraße im Bereich des dortigen Tierheims eine 23 Jahre alte Kölnerin angetroffen, die Angaben zu einem weiteren Sexualdelikt machte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sie kurz vorher im Bereich des dortigen Fußweges ein Unbekannter von hinten angegriffen, ihr unter das T-Shirt gepackt und ihr in den Schritt gefasst haben. Hier beschrieb die Geschädigte den Angreifer als etwa 20 Jahre alte, mit dicklicher Statur. Auch ihr war die Flucht gelungen.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Taten sowie dem weiteren sexuellen Übergriff in der Nacht zu Sonntag (10. September) (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5600406) hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Ob es sich um denselben Täter handelt, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort des/der Gesuchten erbittet das Kriminalkommissariat 12 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (sw/de)

