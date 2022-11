POL-PDKL: Diebstahl auf dem Sportplatzgelände

Lauterecken (ots) - Unbekannte brechen Spielautomaten auf und nehmen Bargeld mit. In der Nacht auf Donnerstag suchten um 02:44 Uhr Einbrecher eine Gaststätte am Veldenzplatz heim. Nachdem sie gewaltsam in den Innenraum gelangten, machten sie sich an Spielautomaten zu schaffen. Mit Bargeld aus der Kasse und dem Geld aus den Automaten verließen die Einbrecher dann den Tatort. Aufgrund von Aufzeichnungen konnte die genaue Tatzeit festgestellte werden. Zur Klärung der Tat ...

