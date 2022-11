Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsspiegel mutwillig beschädigt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich gemeldet wurde, wurde am Mittwoch in der Hauptstraße ein Verkehrsspiegel mutwillig beschädigt. Der an der Einmündung "Am Schimmelberg" aufgestellte Spiegel wurde offensichtlich mit einem größeren Sandstein eingeworfen. Die Tatzeit soll zwischen 12 und 15 Uhr, also am helllichten Tag gewesen sein. Der Spiegel muss vollständig ersetzt werden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

