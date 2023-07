Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Mülleimer in Brand gesteckt - Fahrzeugbrände

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag im Zeitraum zwischen 8:50 Uhr und 9:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Bahnhofstraße geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Aufgrund des Schadensbildes am geparkten Pkw wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Pkw mit Anhängerkupplung handelt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr kam es im Bereich Palmer Straße / Waiblinger Straße vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurde mindestens ein Mann leicht verletzt. Zur genauen Klärung des Sachverhalts werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Welzheim: Jugendlicher nach Unfall schwer verletzt

Eine 42 Jahre alte Mazda-Fahrerin befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr die Industriestraße, als plötzlich ein Fußgänger die Fahrbahn betrat und überqueren wollte. Die Mazda-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision mit dem 14-jährigen Fußgänger kam. Dieser erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Remshalden-Grunbach: Mülleimer in Brand gesteckt

Am Donnerstagabend gegen 19:20 Uhr rückte die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften zum Bahnhof Grunbach aus. Durch bisher unbekannte Personen wurden am Abend zwei Mülleimer in der Unterführung am Bahnhof in Brand gesteckt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Unfall mit verletztem Fußgänger - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer übersah am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr beim Rangieren in der Hauptstraße einen Fußgänger und touchierte diesen. Der 61 Jahre alte Fußgänger stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Als sich dieser in seine Wohnung begab, um die Polizei zu verständigen, flüchtete der Autofahrer. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Fahrzeugbrand

Eine 35-jährige BMW-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach dem Kappelbergtunnel begann der Pkw aufgrund eines technischen Defekts zu brennen. Die 35-Jährige stellte ihr Fahrzeug am Seitenstreifen ab und verließ dieses selbstständig. Die Feuerwehr kam anschließend mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag gegen 16:30 Uhr einen in der Straße Auf dem Hagenbach am Fahrbahnrand abgestellten Citroen und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Murrhardt: Fahrzeugbrand

Eine 62-jährige Mercedes-Fahrerin war mit ihrem Fahrzeug auf der L1119 zwischen Vorderwestermurr und Sechselberg unterwegs als dieses zu rauchen begann. Sie stellte ihren Pkw am Straßenrand ab und stieg aus. Wenig später begann der Mercedes zu brennen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Das Fahrzeug wurde in der Folge abgeschleppt.

