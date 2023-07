Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstes Mädchen wieder zurück, Diebstahl von E-Bike, Jagdwilderei, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vermisstes Kind wieder zurück

Das 10-jährige Mädchen, das seit Donnerstagabend 21.30 Uhr als vermisst gemeldet war, ist am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr wohlbehalten zu seinen Eltern zurückgekehrt.

Aalen: E-Bike entwendet

Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr am Donnerstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein mattgraues E-Bike der Marke Focus mit schwarz-braunen Reifen. Das Fahrrad, das mit einem Kettenschloss am Fahrradständer vor einer Beratungsstelle in der Weidenfelder Straße abgestellt war, hat einen Wert von rund 5000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Adelmannsfelden: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem von ihr verursachten Verkehrsunfall. Kurz nach 15 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrzeug den Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberhohlenbach und Hohenberg, wo sie mit ihrem VW nach rechts von der Straße abkam und das Fahrzeug eine rund 2 Meter tiefe Böschung hinabkippte. Das Fahrzeug blieb auf dem Autodach liegen. Ihr wurde von Passanten aus ihrem Pkw geholfen. An diesem entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro.

Aalen-Oberalfingen: Jagdwilderei-Rehbock getötet

Vermutlich mit einer Kleinkaliberwaffe schoss ein Unbekannter im Gewann Gülberg, welches sich zwischen Attenhofen und Oberalfingen befindet, auf einen Rehbock. Das Rotwild wurde von der zuständigen Jagdpächterin am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr aufgefunden. Der Täter hatte das Tier im Wald zurückgelassen, wo es wegen der schwerwiegenden Verletzungen verendete. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Zeitpunkt des Schusses oder den Täter geben können, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Bei Auffahrunfällen leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 34 Jahre alter Yamaha-Fahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag zu. Gegen 17.30 Uhr fuhr er in der Hohenstaufenstraße auf den verkehrsbedingt stehenden Seat einer 31-Jährigen auf. Mitarbeiter des Bauhofes mussten nach dem Unfall die Fahrbahn reinigen, da Öl ausgelaufen war.

Bei einem weiteren Auffahrunfall, der sich am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr in der St.-Georg-Straße ereignete, erlitt auch eine 24-jährige Ford-Fahrerin leichte Verletzungen. Zu spät hatte ein 50-Jähriger bemerkt, dass die 24-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste und war mit seinem Ford aufgefahren.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Rettungswagen gefahren

Während eines Einsatzes fuhr eine 20-Jährige mit einem Rettungswagen, an welchem das Blaulicht und das Signal eingeschaltet war, am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in die Kreisverkehr Baldungsstraße ein. Um den Rettungswagen passieren zu lassen, hielt ein 21-Jähriger seinen VW Golf auf der Fahrbahn an, fuhr dann jedoch, als der Mercedes-Sprinter zur Hälfte an ihm vorbei war, wieder los, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell