Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Achtung Betrug!

Aalen (ots)

Im Rems-Murr-Kreis kam es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Anrufen falscher Polizeibeamter oder angeblicher Angehörigen, die in einen Unfall verwickelt gewesen sein sollen. Die Anrufer forderten ihre mutmaßlichen Opfer auf, Bargeld für eine Kaution oder Wertgegenstände zur "sicheren" Verwahrung zu übergeben. Sollten auch Sie Anrufe von Ihnen unbekannten Personen erhalten, reagieren Sie mit einer gesunden Portion Misstrauen und Umsicht. Geben Sie keinerlei persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen weiter! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben! Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. Rufen Sie angebliche Angehörige unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurück! Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

