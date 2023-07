POL-AA: Landkreis SChwäbisch Hall: Einbrüche und Warnung vor Betrügern

Aalen (ots) - Aalen: Unfallflucht Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw beschädigte am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr den Audi einer 26-Jährigen, den diese vor einem Schulgebäude in der Max-Eyth-Straße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug wurde der Außenspiegel komplett abgerissen, wodurch ein Sachschaden von ...

mehr