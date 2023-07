Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Motorradfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ein 35 Jahre alter VW-Fahrer wollte am Mittwochabend gegen 18:20 Uhr an der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte auf die B14 in Richtung Stuttgart einfahren. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Motorradfahrer, der sich bereits auf der Bundesstraße befand. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Pkw. Der Motorradfahrer wurde beim Unfall verletzt, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 8000 Euro, das Motorrad wurde abgeschleppt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht das Polizeirevier Waiblingen Zeugen, die nähere Angaben hierzu machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: In Musikschule eingebrochen

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in das Sekretariat der Musikschule in der Christofstraße ein. Dort brachen sie einen verschlossenen Rollcontainer auf und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens beschädigte am Mittwochnachmittag gegen 15:45 Uhr in der Bahnhofstraße einen geparkten Audi Q5 und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Vom Verursacherfahrzeug ist das Teilkennzeichen WN-?? 4021 bekannt. Hinweise auf den bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Welzheim: Zeugen nach vermeintlichem Unfall gesucht

Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Mittwoch zwischen 16:30 Uhr und 16:45 Uhr die Wilhelmstraße und touchierte hierbei vermutlich einen am Straßenrand geparkten Lieferwagen eines Paketzustelldienstes. Die Frau fuhr zunächst weiter, begab sich aber kurz darauf zurück zur Unfallstelle, wo das Fahrzeug aber nicht mehr angetroffen werden konnte. Ob am Lieferwagen tatsächlich ein Schaden entstanden ist, ist unklar. Der Fahrer des Lieferwagens bzw. Zeugen, die Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

