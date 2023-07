Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Mann mit blauer Perücke entblößt sich gegenüber Jugendlichen

Aalen (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr war eine Gruppe Jugendlicher in der Haller Straße aus Richtung eines Fast-Food-Restaurants in Richtung eines dortigen Discountermarktes und von dort in Richtung einer Brauerei unterwegs. Auf der Strecke bemerkten die Jugendlichen eine Person mit blauen Haaren und Mini-Rock. Diese Person ging zunächst vor der Gruppe, als sie sich plötzlich in den Vierfüßlerstand begab und den Jugendlichen gegenüber ihr Gesäß entblößte. Dabei war auch ein männliches Geschlechtsteil zu erkennen. Wenig später stellte sich die selbige Person erneut den Jugendlichen gegenüber und entblößte ihren Penis.

Eine Fahndung nach er Person verlief negativ.

Laut Zeugen handelt es sich bei der Person augenscheinlich um einen Mann, im Alter zwischen 20-40 Jahren, der zwischen 170-174 cm groß ist. Er hatte eine schlanke Figur und ein aufgedunsenes Gesicht. Eventuell trug die Person eine Brille. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mini-Rock. Zudem trug die Person eine blaue Langhaar-Perücke.

Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen und eventuell weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07361 580-0 zu melden.

