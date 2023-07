Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Leerer Akku verhindert Schlimmeres - Unfallflucht - Motorradfahrer verstorben - Sonstiges

Aalen (ots)

Gschwend: Motorradfahrer verstorben

In der Pressemeldung vom Montag berichteten wir über einen Verkehrsunfall, bei dem ein 31 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Wie nun bekannt wurde, ist der Mann am Dienstagabend im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen.

Hier die Ursprungsmeldung:

Ein 31 Jahre alter Motorradfahrer erlitt bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend ereignete, lebensgefährliche Verletzungen. Gegen 19.40 Uhr befuhr er mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1080, wo er in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Straße abkam und gegen die Leitplanke prallte. Der 31-Jährige wurde durch den Aufprall von seinem Zweirad abgeworfen und stürzte nach rund 5 Metern in den Grünstreifen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 10.000 Euro.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße 3311 in Fahrtrichtung Aalen ereignete. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Audi eines 21-Jährigen nach dem Kreisverkehr auf der Stiewingstraße ins Schleudern und kam auf regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Hier prallte das Fahrzeug gegen einen Baum, wobei sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zuzog.

Aalen: Unfallflucht

Bereits am Samstag, zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker den BMW einer 56-Jährigen, den diese im Parkhaus des Rathauses in der Friedrichstraße abgestellt hatte. Der an dem Fahrzeug entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Von der Walkstraße kommend, bog ein 24-Jähriger am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr mit seinem Toyota in die Alte Heidenheimer Straße ein. Dabei übersah er den Mercedes Benz einer 40-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Aalen-Fachsenfeld: 10.000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Wasseralfinger Straße / Dewanger Straße ereignete sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Eine 22-Jährige, die in mit ihrem VW Polo in die Wasseralfinger Straße einbiegen wollte, schätzte die Geschwindigkeit eines von rechts kommenden Mercedes Benz falsch ein und ließ ihr Fahrzeug in die Einmündung rollen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 53 Jahre alte Mercedes-Fahrerin blieben unverletzt.

Kirchheim: Leerer Akku verhindert Schlimmeres

Der leere Akku ihres Mobiltelefons bewahrte eine 50-Jährige am Dienstagmittag vor einem größeren finanziellen Schaden. Die Frau hatte um die Mittagszeit einen Anruf von ihrem "Sohn" bekommen, der ihr mitteilte, dass er in Ellwangen eine Frau angefahren habe und nun auf dem Weg zum Amtsgericht sei. Um eine Haft zu verhindern, sei eine Kaution von 80.000 Euro festgesetzt worden. Das Geld sollte gegen 16 Uhr in der Beinstraße übergeben werden. Um ihrem angeblichen Sohn zu helfen, hob die 50-Jährige tatsächlich einen größeren Geldbetrag ab und begab sich in die Beinstraße. Da jedoch der Akku ihres Handys leer war, war eine weitere Kontaktaufnahme seitens des unbekannten Betrügers nicht möglich.

In diesem Zusammenhang gilt:

- Reagieren Sie mit einer gesunden Portion Misstrauen, und Umsicht auf Anrufe von Ihnen unbekannten Personen - Lassen Sie sich auf keinen Fall unter Druck setzen - Teilen Sie Fremden am Telefon keine persönlichen Daten mit und sprechen Sie nicht über Ihre finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen - Überprüfen Sie die Angaben, die der Anrufer macht und fragen Sie bei Ihren Angehörigen - unter der Ihnen bekannten Telefonnummer - nach.

Hüttlingen: Parkrempler

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 53-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr verursachte, als er mit seinem Lkw auf dem Parkplatz neben der B 19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd beim Ausparken einen Lkw streifte.

Oberkochen: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken seines Fahrzeuges beschädigte ein bislang Unbekannter am Dienstagmorgen einen Ford Mondeo, der auf dem Parkplatz "Schwörzhalle" abgestellt war. Die Beschädigung wurde kurz nach 8.30 Uhr bemerkt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Schaden

Mit seinem Mercedes Benz fuhr eine 59-Jährige am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr in den Kreisverkehr Mittelhofstraße ein, wobei sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel fahrenden Ford Fiesta missachtete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von rund 5000 Euro; die Unfallverursacherin und der 18 Jahre alte Ford-Fahrer blieben unverletzt.

Neuler: Von der Straße abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Straße war die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend ereignete. Mit seinem BMW befuhr ein 18-Jähriger gegen 21 Uhr die Kreisstraße 3333 zwischen Neuler und Schrezheim, wo er -eigenen Angaben zufolge- in einer Kurve beschleunigte und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Beim Versuch gegenzulenken, geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn und fuhr dann eine Böschung hinab. Der Fahranfänger erlitt durch das Auslösen des Airbags leichte Verletzungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Spraitbach: Vorfahrt missachtet

Vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters kommend, fuhr eine 82-Jährige am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit ihrem VW auf die Mutlanger Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 46 Jahre alten Audi-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

