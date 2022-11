Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 40-jähriger mit Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen und in Haftanstalt gebracht

Darmstadt (ots)

Seit Montag (31.10.) sitzt ein 40 Jahre alter Darmstädter, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, in der Justizvollzugsanstalt. Der Mann war am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr von zivilen Polizeibeamten im Bereich Rhönring / Vogelsberger Straße angetroffen und kontrolliert worden. Weil gegen den Darmstädter ein vom Amtsgericht Darmstadt ausgestellter Haftbefehl wegen Diebstahls in mehreren Fällen, darunter auch zahlreiche Einbrüche in Kellerräume, vorlag, nahmen die Beamten den Angetroffen fest und brachten ihn anschließend in die Haftanstalt. Dort wird er nun die nächsten zwei Jahre verbringen.

