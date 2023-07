Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogenhändler in Haft - Unfallflucht - Pilot geblendet

Schorndorf: Drogenhändler in Haft

Ein 30-jähriger Mann aus Schorndorf geriet in den vergangenen Wochen ins Visier der Kriminalpolizei, da der Verdacht bestand, dass der Mann mit Betäubungsmitteln handelt. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln gegen den Mann, weshalb er am Montagmittag festgenommen wurde. Hierbei wurde beim Tatverdächtigen neben ca. 27 Gramm Kokain auch eine Gasdruckpistole aufgefunden. Der deutsche Staatsangehörige wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einer Haftrichterin vorgeführt, diese setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:10 Uhr einen in einer Tiefgarage in der Kanalstraße geparkten VW und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 4000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach / Kernen im Remstal: Pilot geblendet - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Waiblingen sucht Zeugen nach einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag, den 18.07.2023 zugetragen hat. Kurz nach 23 Uhr wurde das Cockpit eines Passagierflugzeuges im Landeanflug auf Stuttgart insgesamt drei Mal für etwa zehn Sekunden durch einen blauen Laser angestrahlt. Die Piloten der Airbus-Maschine wurden hierdurch geblendet, konnten das Flugzeug aber dennoch sicher landen, sodass es zu keinem Schadenseintritt kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssen sich die Täter zwischen Fellbach und Kernen im Remstal aufgehalten haben. Zeugen, die am Tatabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum hellen, auffällig blauen Laserstrahl geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

