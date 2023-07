Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall zwischen Pkw und Stadtbahn

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall zwischen Pkw und Stadtbahn

Am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stuttgart und wollte entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links über die Gleise einer Stadtbahn umdrehen. Hierbei übersah er die fahrende Stadtbahn und kollidierte mit dieser. Der Fahrer des Mercedes wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30 000 Euro. Der Stadtbahnverkehr musste kurzzeitig eingestellt werden und konnte erst gegen 09 Uhr wieder freigegeben werden. Der Mercedes wurde von der Unfallstelle abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell