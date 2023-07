Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist auf Hausdach - Unbekannter spricht Jugendliche und Kinder an - Stromkabel entwendet - Pedelec entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Exhibitionist auf Hausdach

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Stuttgarter Straße, auf Höhe eines dortigen Restaurants, ein nackter Mann auf einer Dachschräge liegen und an seinem Geschlechtsteil manipulieren würde. Die Kriminalpolizei Aalen bittet Zeugen bzw. mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07361/5800 zu melden.

Westhausen: Unbekannter spricht Jugendliche und Kinder an

Am Freitag, 14.07.23 wurden zwischen 19 Uhr und 20 Uhr in der Badstraße zwei verschiedene Gruppen von Kindern und Jugendlichen von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der Mann fragte wohl zunächst nach FKK-Bademöglichkeiten in der Nähe. Im weiteren Verlauf soll er die Personengruppen auf einen sogenannten Penisring angesprochen und gefragt haben, ob man diesen an Seen benutzen dürfte. Einem Kind habe er einen solchen Penisring auch in die Hand gegeben. Der Mann soll etwa 40 bis 55 Jahre alt und 170cm bis 180cm groß gewesen sein. Zudem habe er eine leicht dickliche Statur gehabt. Er hatte braune kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen oder blauen kurzen Hose und einem blauen T-Shirt.

Personen die Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten sich beim Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 zu melden.

Aalen: Stromkabel entwendet

Auf einer Baustelle in der Hirschbachstraße wurden von bislang unbekannten Dieben Stromkabel im Wert von über 7.000 Euro entwendet. Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 07:40 Uhr festgestellt. Zeugenhinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Kabel nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Pedelec entwendet

Am Montag wurde zwischen 7 Uhr und 17 Uhr ein hochwertiges, auffallend blaues Pedelec der Marke Raymon im Wert von etwa 2900EUR, welches am Bahnhof auf einem Fahrradstellplatz abgestellt war, entwendet. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Bettringen: Pedelec-Fahrer übersehen

Als am Montag gegen 14:15 Uhr ein 55-Jähriger mit seinem Opel aus einem Firmenparkplatz auf die Gügglingstraße einbiegen wollte, übersah er einen dort herannahenden 43-jährigen Pedelec-Fahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision bei dem der Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde.

Bettringen: Sachbeschädigung

Auf einem Schulhof in der Wolf-Hirth-Straße wurden im Zeitraum von Donnerstag, 20 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, die zur Ortsverschönerung aufgestellten Blumen und Schmetterlingsständer von bislang unbekannten Vandalen beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter 07171/7966490.

