POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Winnenden: Nach Unfall geflüchtet

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Dienstagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in der Alpenrosenstraße einen geparkten BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter sowie rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen kurz nach 8:30 Uhr an der Kreuzung Höhenstraße / Siemensstraße. Eine 56 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah im Kreuzungsbereich einen 58-jährigen Skoda-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der Skoda-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin wollte am Dienstagnachmittag gegen 17:50 Uhr vom Parkplatz des Rems-Murr-Centers auf die Eberhardstraße einfahren. Hierbei musste sie verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihr fahrende Autofahrer zu spät bemerkte und auf den VW auffuhr. Die VW-Fahrerin gab dem Autofahrer hierauf per Handzeichen zu verstehen, dass sie erneut auf den Parkplatz fahren wird, um dort die Personalien auszutauschen. Der unbekannte Autofahrer fuhr anschließend allerdings unerlaubt weiter. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Oppenweiler: Aufgefahren

Ein 35-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr die B14 von Ellenweiler in Richtung Sulzbach. Hierbei übersah er einen vor ihm verkehrsbedingt stehenden Peugeot eines 45 Jahre alten Autofahrers und fuhr diesem auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro, der Seat des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

