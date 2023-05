Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Büchenbronn - Fahrzeug gerät in Gegenverkehr; eine Person verletzt

Pforzheim (ots)

Verletzt worden ist ein Fahrzeuglenker am späten Montagvormittag in Büchenbronn, nachdem dieser mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten ist.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 10:55 Uhr ein 56-jähriger Renaultfahrer die Schömberger Straße im Pforzheimer Stadtteil Büchenbronn in Fahrtrichtung Engelsbrand. Wohl aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet er auf Höhe der Bushaltestelle "Hummelacker" auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Audi einer 85-Jährigen. Ferner kam es in der Folge noch zu einer Kollision mit einer Straßenlaterne und dem Renault. Durch das Unfallgeschehen erlitt der 56-Jährige leichtere Verletzungen. Der Mann wurde zu weiteren Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 85-Jährige Frau blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell