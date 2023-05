POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Pforzheim (ots) - In ein Haus in der Pforzheimer Nordweststadt eingedrungen sind noch unbekannte Täter am Freitagnachmittag. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangten die beiden bislang unbekannten Einbrecher in der Zeit zwischen 13:20 Uhr und 14 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters in das Wohnanwesen im Kutscherweg. Dort wurden mehrere Zimmer ...

