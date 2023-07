Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Unfälle, Widerstand

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW fährt Jugendlichem über den Fuß

Ein 12-jähriger Junge wollte am Mittwoch kurz nach 18:00 Uhr den Fußgängerüberweg in der Straße Mittlerer Weg überqueren. Dabei soll ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen PKW über den Fuß gefahren sein. Der unbekannte Fahrer, ein Mann zwischen 20-30 Jahre, setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Dieser wurde bei dem Vorfall schwer verletzt.

Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Crailsheim: Vier Mädels, drei Roller, ein Unfall

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr befuhr eine Gruppe junger Frauen mit Kleinkrafträdern die Abbiegespur am Kreisverkehr an der Goethestraße zur Ellwanger Straße. Als eine vorausfahrende 15-Jährige ihren Piaggio-Roller abbremste erkannte dies eine nachfolgende 16-Jährige zu spät und fuhr auf den Piaggio-Roller auf. Dabei wurde die 16-Jährige und eine 16-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Eine nachfolgende 15-Jährige erkannte ebenfalls nicht, dass die beiden vorausfahrenden Roller abbremsten mussten bzw. kollidiert waren und fuhr auf den Roller der 16-Jährigen auf. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 2.750 Euro.

Crailsheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Beamte des Polizeireviers Crailsheim wurden am Mittwochabend gegen 17:20 Uhr in die Ellwanger Straße gerufen, da hier ein 21-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in einer leerstehenden Wohnung randalierte. Beim Eintreffen der Ordnungshüter war der 21-Jährige nicht mehr vor Ort. Ein Zeuge konnte der Polizei jedoch zunächst Auskunft geben. Währenddessen kehrte der 21-Jährige im Beisein seiner 50-Jährigen Mutter zurück. Offenbar hat der junge Mann die schlechten Manieren in die Wiege gelegt bekommen, denn die Mutter ging den Zeugen zunächst verbal an und versuchte dann auch körperlich gegen ihn vorzugehen. Dies konnte von zwei Polizeibeamtinnen verhindert werden. Die Mutter wurde zu Boden gebracht. Ihr wurden unter massivem Widerstand letztlich Handschließen angelegt. Der 21-jährige Sohn rannte daraufhin unvermittelt auf die Beamten los und wollte diese an den Maßnahmen hindern. Der Angriff konnte von zwei Polizisten abgewehrt werden. Der 21-Jährige sollte daraufhin ebenfalls zu Boden gebracht und geschlossen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv und schlug wild um sich. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die Widerstandshandlungen des jungen Mannes konnten letztlich unterbunden werden und ihm wurden ebenfalls Handschließen angelegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden in Rücksprache mit dem zuständigen Gericht wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Offenbar konnte der Vorfall von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet werden. Das Polizeirevier Crailsheim bittet diese und weitere Zeugen sich unter Telefon 07951 480-0 zu melden.

Schwäbisch Hall: Verwechslung mit Folgen

Kurz vor 12:00 Uhr am Mittwoch wollte eine 62-Jährige Mercedes-Fahrerin auf einem Supermarktparkplatz in der Salinenstraße rückwärts ausparken. Dabei verwechselte die Dame offenbar das Brems- mit dem Gaspedal. Das Auto beschleunigte daher im Rückwärtsgang stark, touchierte zunächst einen geparkten Audi, stieß mit einer Laterne zusammen, prallte gegen das Heck eines Skoda und schob letztlich einen geparkten BMW auf einen Hyundai. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 18.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 17:05 Uhr und 20:15 Uhr am Mittwoch war ein VW Golf in einer Hofeinfahrt in der Güldenstraße so geparkt, dass das Heck des Fahrzeuges noch auf die Straße ragte. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer muss im genannten Zeitraum den Wagen beim Vorbeifahren beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt haben. An dem VW entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem VW Crafter auf der Jagstheimer Hauptstraße unterwegs. Hierbei soll ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegengekommen sein, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen haben soll Der VW-Fahrer musste dann nach rechts ausweichen und kollidierte hierbei mit der dortigen Leitplanke. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der Kollision mit der Leitplanke entstand Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Gegen 16:45 Uhr am Mittwoch befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Audi Straße Zehntberg und nähert sich langsam der Einmündung zur Ingersheimer Hauptstraße um nach rechts abzubiegen. Kurz bevor der PKW zum Stehen kam, fuhr eine bislang unbekannte Frau auf einem E-Scooter von rechts vom Gehweg kommend vor die Fahrzeugfront und wurde dann erfasst. Die unbekannte Frau stürzte. Die 52-jährige PKW-Fahrerin stieg aus, um der E-Scooter-Fahrerin zu helfen. Diese stand aber auf und entfernte sich unerlaubt mit ihrem Fahrzeug. Möglicherweise wurde die E-Roller-Fahrerin bei dem Unfall verletzt

Es sich soll bei ihr um eine schlanke Frau Anfang 20 handeln. Sie war circa 165cm groß und hatte blonde Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren. Sie trug dunkle Kleidung, dazu eine Basecap und eine Handtasche mit goldenen Trageriemen. Der E-Scooter soll mintgrün bzw. türkis gewesen sein.

Der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst bittet um Hinweise auf die Unfallbeteiligte unter Telefon 07904 9426-0.

