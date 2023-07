Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Sachbeschädigungen bei Keltenmuseum, Anrufe falscher Polizisten

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw beschädigte am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr den Audi einer 26-Jährigen, den diese vor einem Schulgebäude in der Max-Eyth-Straße abgestellt hatte. An dem Fahrzeug wurde der Außenspiegel komplett abgerissen, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Sachbeschädigungen bei Keltenmuseum - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr beschädigten bislang Unbekannte Teile des Reetdaches der Schutzhütte im keltischen Stil "Grünes Keltenklassenzimmer" beim Keltenmuseum, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstand. Die Täter hatten offenbar zuvor in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft und den dort benutzten Einkaufswagen mitgenommen. An der Schutzhütte wurden Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmittel konsumiert. Mit den beschädigten Dachteilen entzündeten die Unbekannten ein Feuer.Der Polizeiposten Bopfingen bittet Zeugen, die in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli Personen an der Hütte gesehen haben bzw. die Personen beobachtet haben, die von dem Lebensmittelgeschäft mit einem Einkaufswagen in Richtung Schutzhütte unterwegs waren, sich unter Tel.: 07362/960225 zu melden.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 37-Jährige ihren Mazda am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr im Einmündungsbereich Schloßsteige / Sebastiansgraben anhalten. Ein 53-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy auf das stehende Fahrzeug auf, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Waldstetten: Aufgefahren - aufgeschoben

Drei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmittag ereignete. Gegen 12 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fahrzeug in der Bettringer Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Pkw eines 51-Jährigen auf. Dieses Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls im weiteren Verlauf auf den Pkw einer 27-Jährigen geschoben. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ostalbkreis: Achtung Betrug!

Im Ostalbkreis kam es in den vergangenen Tagen wieder vermehrt zu Anrufen falscher Polizeibeamter oder angeblicher Angehörigen, die in einen Unfall verwickelt gewesen sein sollen. Die Anrufer forderten ihre mutmaßlichen Opfer auf, Bargeld für eine Kaution oder Wertgegenstände zur "sicheren" Verwahrung zu übergeben.

Sollten auch Sie Anrufe von Ihnen unbekannten Personen erhalten, reagieren Sie mit einer gesunden Portion Misstrauen und Umsicht. Geben Sie keinerlei persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren finanziellen Verhältnissen weiter! Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben! Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. Rufen Sie angebliche Angehörige unter der ihnen bekannten Telefonnummer zurück! Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

