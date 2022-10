Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Einsatz im Wasserviertel" ++ mehrere Körperverletzungsdelikte ++ u.a. Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ++ Mann von Diensthund gebissen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Am vergangenen Wochenende kam es in den frühen Morgenstunden des 23.10. zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen im Bereich des Wasserviertels. (siehe Pressemitteilung vom 23.10.2022)

Unter anderem kam es gegen 04:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in einer Kneipe Im Wendischen Dorfe. Eine bisher unbekannte und vermutlich stark alkoholisierte Person provozierte zunächst mehrere Gäste. In Folge dessen kam es zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Eine bislang unbekannte männliche Person warf in der Folge ein Glas in Richtung einer 56-Jährigen. Das Glas verfehlte die Dame, sodass diese nicht verletzt wurde.

Kurz zuvor kam es gegen 03:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zweier rivalisierender Personengruppen im Bereich der Lüner Straße Einmündung Im Wendischen Dorfe. Diese mussten durch mehrere eingesetzte Polizeibeamte getrennt und leicht zurückgedrängt werden, um die aggressive Stimmung zu beruhigen. Ein Diensthund war ebenfalls im Einsatz. Ein vermutlich unbeteiligter 41-Jähriger bewegte sich sodann mehrfach sehr nah an den eingesetzten Polizeibeamten und dem Diensthund vorbei. Aus diesem Grund wurde er durch die Beamten darauf hingewiesen sich nicht im Nahbereich der eingesetzten Polizisten und des Hundes aufzuhalten. Dieser Aufforderung kam der Mann nicht nach und begab sich erneut in unmittelbare Nähe des Diensthundes. In der Folge biss der Hund dem Mann in den Arm, welchen er zuvor über den Hund hob. Der 41-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt.

Im Rahmen dieses Einsatzes wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen. Zudem wurden Polizeibeamte beleidigt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den einzelnen Straftaten dauern an.

Gegen 04:15 Uhr löste sich die Stimmung und es kam zu keinen weiteren körperlichen Auseinandersetzungen im Bereich des Stintviertels.

