Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht und flüchtender Rollerfahrer

Aalen (ots)

Mutlangen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz des Stauferklinikums in der Wetzgauer Straße wurde am Mittwoch zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr ein Renault beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Aalen: Rollerfahrer flüchtete

Der 15 Jahre alte Fahrer eines Motorrollers sollte am Donnerstag gegen 0.50 Uhr in der Curfeßstraße einer routinemäßigen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt anzuhalten, missachtete der Jugendliche sämtliche Anhaltesignale und fuhr einfach weiter. Im Zuge der Verfolgung stieß er letztlich in der Wilhelmstraße gegen ein Streifenfahrzéug, stürzte und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten. Er konnte dabei jedoch dingfest gemacht werden. Wie sich herausstellte, stand er leicht unter Alkoholeinwirkung, sein Roller war nicht versichert, zudem ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er muss nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell