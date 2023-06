Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Totalschaden nach Kollision

Werningsleben (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines VW befuhr heute Mittag die L1049 aus Elxleben in Richtung Erfurt. In einer dort befindlichen Kreuzung missachtete eine 28-jährige Fahrerin eines Mazda offenbar die Vorfahrt, sodass beide Verkehrsteilnehmer kollidierten. Am Mazda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro und am VW entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. (jd)

