POL-UL: (UL) Rottenacker - In Gartenhütten eingebrochen

Eine nicht erfreuliche Entdeckung machten mehrere Gartenbesitzer in einer Kleingartenanlage in Rottenacker am Samstagvormittag.

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hatten bislang unbekannte Täter deren Geräteschuppen aufgebrochen und daraus Getränke und Gartengeräte entwendet. Dem nicht genug wurde auch noch ein Regenwassertank so beschädigt, dass er auslief. An einer weiteren Hütte wurde ein Solarscheinwerfer zerstört. Welcher Schaden sonst noch angerichtet und was genau entwendet wurde, muss erst noch ermittelt werden. Den unliebsamen Besuch in ihrer Gartenhütte beklagten bislang 12 Geschädigte bei der Polizei. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Sachverhalt auf. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1973956)

