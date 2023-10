Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 57jähriger BMW-Fahrer die Ulmer Straße in Laupheim stadtauswärts. Auf Höhe einer Tankstelle bog er nach links in das Gelände ab. Hierbei übersah er einen in der Ulmer Straße stadteinwärts fahrenden SEAT. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ...

mehr