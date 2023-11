Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Ungefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei

Bild-Infos

Download

Werne (ots)

Die Polizei setzt auf Bürgernähe und Engagement vor Ort, um gemeinsam für Sicherheit und Prävention zu sorgen. In diesem Sinne möchten wir Sie herzlich zu unserer Veranstaltung "UNgefiltert - auf ein Gespräch mit der Polizei" einladen. Diese Initiative ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Präventionsarbeit zur Kriminalitätsbekämpfung und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit unseren engagierten Polizeibeamten in einen offenen Dialog zu treten. Unter dem Motto "Bürger und Polizei im Dialog" möchten wir Sie einladen, bei einer Tasse Kaffee ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet statt am: Freitag, 17. November 2023, 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Marktplatz in Werne Unsere Aktion ist inspiriert vom erfolgreichen Format "Coffee with a Cop" des NRW-Innenministeriums, das bereits an vielen Orten in Nordrhein-Westfalen erfolgreich durchgeführt wurde. Hier haben Sie die Gelegenheit, mit Vertretern zum Thema Prävention sowie unseren Bezirksbeamten persönlich Ihre Fragen, Anliegen und Ideen zu besprechen. "UNgefiltert" ermöglicht Ihnen, in entspannter Atmosphäre mit der Polizei ins Gespräch zu kommen. An einem speziellen Veranstaltungsort erwarten Sie nicht nur Kaffee, sondern auch andere Getränke, umrahmt von einer lockeren Atmosphäre. Egal, ob es um einfache Fragen, Hinweise, Sorgen oder vielleicht sogar um den Berufswunsch geht - wir stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung. Die Idee dieser Veranstaltung stammt aus den USA, wo Polizeibeamte bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit Bürgern in Kontakt treten. Wir laden Sie herzlich ein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, uns zu besuchen und gemeinsam einen offenen Dialog zu führen. Ihr Interesse und Ihre Teilnahme sind uns wichtig, und wir hoffen, dass "UNgefiltert" nicht nur zahlreiche Besucher aus Werne, sondern auch aus anderen Städten des Kreises Unna anzieht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell