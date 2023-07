POL-UN: Bergkamen - Polizei sucht Zeugen nach nächtlichem Einbruch in Kiosk

Kamen/Soest (ots) - Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (25.07.), 17:05 Uhr, und Mittwoch (26.07.), 6:50 Uhr, zwei Mini-Schaufelbagger einer Baumaschinenvermietung in der Straße Zollpost in Kamen entwendet. Einsatzkräfte stellten Teile der beiden gestohlenen Fahrzeuge am Morgen auf einem Pendlerparkplatz am Overweg in Soest sicher. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Tatort in Kamen oder auf dem ...

mehr