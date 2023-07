Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen/Soest - Unbekannte entwenden zwei Mini-Schaufelbagger

Kamen/Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (25.07.), 17:05 Uhr, und Mittwoch (26.07.), 6:50 Uhr, zwei Mini-Schaufelbagger einer Baumaschinenvermietung in der Straße Zollpost in Kamen entwendet.

Einsatzkräfte stellten Teile der beiden gestohlenen Fahrzeuge am Morgen auf einem Pendlerparkplatz am Overweg in Soest sicher.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Tatort in Kamen oder auf dem Pendlerparkplatz in Soest Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell