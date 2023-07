Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Selm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (21.07.2023) in Selm wurden drei Personen schwer verletzt.

Gegen 15:10 Uhr befuhr ein 22 jährige Selmerin in Begleitung einer 52 jährigen Selmerin mit einem PKW die Lüdinghausener Straße in Richtung Selm. An der Einmündung Tüllinghofer Straße kam es trotz eines Ausweichversuches der 22 jährigen zur Kollision mit dem PKW eines 84 jährigen Olfeners, der aus der Tüllinghofer Straße in die Lüdinghausener Straße abgebogen war.

Durch den Aufprall wurde der PKW der 22 jährigen und ihrer Beifahrerin in den Straßengraben geschoben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Mehrere Ersthelfer befreiten die beiden Frauen aus dem PKW. Sie beide und der 84 jährige Olfener wurden schwer verletzt und nach Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei war auch der Rettungshubschrauber Christoph 8 im Einsatz.

Die Feuerwehr Selm war mit zahlreichen Kräften zur Menschenrettung, Bergung der Fahrzeuge und Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe vor Ort.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit bis gegen 17:00 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell