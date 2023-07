POL-UN: Bergkamen - Polizei führt Verkehrskontrolle zu Alkohol- und Drogendelikten durch

Holzwickede (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag (20.07.2023) in eine Tankstelle an der Straße Zur Alten Kolonie ein. Gegen 0.40 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe ein und gelangen dadurch ins Gebäude. Sie durchsuchten den Bereich des Verkaufstresens, entwendeten aber nach ersten Feststellungen nichts. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 ...

mehr