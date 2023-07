POL-UN: Unna - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Schwerte (ots) - Nach dem Brand eines Pkw in Schwerte in der Nacht zu Dienstag (18.07.) sucht die Polizei Zeugen. Anwohner des Alten Dortmunder Wegs wurden gegen 2.48 Uhr auf das Feuer aufmerksam, durch das auch oberflächlicher Schaden an einem angrenzenden Gebäude entstand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zeugen hatten kurz zuvor laute Knallgeräusche und lachende Jugendliche wahrgenommen. Das Fahrzeug wurde ...

mehr