POL-UN: Schwerte - Zeugen nach Brand eines Pkw gesucht

Unna (ots) - Nach einem Brand in Unna in der Nacht zu Samstag (15.07.) sucht die Polizei Zeugen. Gegen 4.20 Uhr geriet im Bereich Bahnhofstraße/Gesellschaftsstraße ein Altpapiercontainer in Brand, durch den auch ein angrenzendes Gebäude nicht unerheblich beschädigt wurde. Weil die Kriminalpolizei zum jetzigen Zeitpunkt Brandstiftung nicht ausschließt, werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna ...

