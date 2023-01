Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprayer auf frischer Tat

Erfurt (ots)

Polizeibeamte stellten am Dienstagmorgen einen polizeibekannten Erfurter auf frischer Tat. Eine Streife hatte den Mann beobachtet, wie dieser gegen 03:00 Uhr die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Johannesvorstadt beschmiert hatte. Frische schwarze Farbe an seinen Händen überführte den 24-Jährigen endgültig. Die Sprühflasche tauschte der Mann gegen eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung ein. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell