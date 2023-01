Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Süßigkeiten und Getränke gestohlen

Erfurt (ots)

Diebe hatten es am frühen Montagmorgen auf eine Bildungsstätte in Erfurt abgesehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude in der Altstadt. Dabei beschädigten sie eine Tür. Auf der Suche nach Bargeld öffneten sie mit Gewalt eine Schublade. Die Täter entwendeten schließlich Süßigkeiten und Getränke von geringem Wert. Die Polizei sicherte umfangreiches Beweismaterial am Tatort und ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

