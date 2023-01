POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Volkshochschule/Zeugen gesucht

Fürth (ots) - Ein Wohnhaus in der Herzbergerstraße geriet am Dienstag (24.01.), in der Zeit zwischen 16.00 und 19.30 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter gelangten nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür in die Räumlichkeiten. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen fielen ihnen anschließend Schmuck und Münzen in die Hände. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder ...

