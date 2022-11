Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Montagmorgen (21.11.) gegen 06:30 Uhr ereignete sich in der Kalterer Straße / Bahnhofstraße in Heppenheim ein Verkehrsunfall.

Der Wagenlenker eines weißen Kombis befuhr die Bahnhofstraße, in Richtung Kalterer Straße. Eine E-Scooter Fahrerin befuhr die Kalterer Straße aus Richtung Stadionstraße kommend. In Höhe der Kreuzung Kalterer Straße / Bahnhofstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Fahrerin des E-Scooters leicht verletzt. Der Wagenlenker des weißen Kombis entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern.

Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Berichterstatter: PK Christ, PSt. Heppenheim

