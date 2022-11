Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Tankstelle um höheren Geldbetrag erleichtert

Groß-Gerau (ots)

Am Montag (21.11.) kam es gegen 20.35 Uhr in der Gernsheimer Landstraße im Ortsteil Dornheim zu einem räuberischen Diebstahl. Zur Tatzeit war die 47-jährige Angestellte einer dortigen Tankstelle gerade dabei diese abzuschließen und hatte eine Tasche mit den Einnahmen in Höhe von mehreren Tausend Euro neben sich auf dem Boden abgestellt. Dies nutzte ein bislang unbekannter Mann aus, schnappte sich diese Tasche flüchtete in südliche Richtung. Zwei Passanten, die zufällig von der Sache Wind bekamen und versuchten, den Täter aufzuhalten, wurden durch diesen durch Drohgebärden davon abgehalten, so dass der Kriminelle seine Flucht fortsetzten konnte. Verletzt wurde niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Der Dieb soll um die 170 cm groß gewesen sein und eine beleibte Figur gehabt haben. Er trug eine dicke schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und helle Sportschuhe.

Unter der Rufnummer 06142/696-0 sind die Ermittelnden für alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise zu erreichen.

Matthias Brosch, PvD

