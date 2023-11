Kamen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Markt in Kamen-Mitte wurde am Dienstag (21.11.23) ein einjähriges Kind leicht verletzt. Das Kind war mit seiner 34jährigen Mutter aus Kamen in einem Kinderwagen auf der Straße "Markt" unterwegs. Um 11.05 Uhr übersah eine 90-jährige Fahrerin aus Kamen die beiden am dortigen Zebrastreifen und es kam zu einer Kollision, bei der der Kinderwagen umkippte. Das einjährige Kind ...

