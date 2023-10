Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: LKW bringt Radfahrer zu Fall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Montag soll gegen 13:20 Uhr auf dem Edinger Riedweg in Fahrtrichtung Essener Straße ein unbekannter LKW-Fahrer mit seinem Gespann einen 24-jährigen Radfahrer überholt und diesen hierbei zu Fall gebracht haben. Der LKW-Fahrer sei nach dem Überholvorgang des Radfahrers zu früh nach rechts eingeschert, wodurch der Zweiradfahrer ausweichen musste und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell