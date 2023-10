Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Unbekannte attackieren 24-Jährigen

Mannheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:40 Uhr attackierten zwei derzeit noch unbekannte Täter einen 24-jährigen Mann, der sich im Bereich der Endhaltestelle Mannheim-Schönau aufhielt. Die Täter überraschten den jungen Mann aus einem Gebüsch heraus und griffen diesen unvermittelt an. Hierbei wurde er leicht im Gesicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

