Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentliche Versammlung zum Thema "Nah-Ost-Konflikt" in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, 22. Oktober 2023 versammelten sich ca. 800 Personen gegen 17 Uhr in Koblenz, um an einem angemeldeten Aufzug zum Thema "Nah-Ost-Konflikt" teilzunehmen. Nach einer ca. 30-minütigen Auftaktkundgebung auf dem Zentralplatz begaben sich die Versammlungsteilnehmer gegen 17.30 Uhr zu Fuß durch die Innenstadt in Richtung Deutsches Eck. Hierbei kam es immer wieder zu lautstarken Unmuts- und Protestäußerungen. Der Aufzug wurde durch Polizeikräfte begleitet, darüber hinaus waren Angehörige der Versammlungsbehörde im Einsatz. Am Deutschen Eck fand planmäßig gegen 18.30 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz, die Versammlungsteilnehmer verhielten sich heute wie auch bereits am vergangenen Freitag bei einer Kundgebung zum Nah-Ost-Konflikt am Koblenzer Hauptbahnhof größtenteils friedlich.

