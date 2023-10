Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einladung für Medienvertreter/-innen zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion 1 in Koblenz

Koblenz (ots)

Im Namen des Polizeipräsidenten Karlheinz Maron laden wir die Vertreter/-innen der Medien herzlich zum Amtswechsel in der Leitung der Polizeiinspektion 1 Koblenz ein. Der neue Leiter, Herr Polizeioberrat Eduard Schaab, wird im Rahmen einer Feierstunde in sein Amt eingeführt. Sein Vorgänger, Herr Polizeirat Florian Stadtfeld, tritt seine neue Stelle an der Hochschule der Polizei an.

Der offizielle Amtswechsel findet am

Montag, den 30.10.2023, um 10:00 Uhr im

Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz Gymnasialstr. 1 in 56068 Koblenz

statt.

Interessierte Pressevertreter/-innen werden um kurze Anmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter service.presse@polizei.rlp.de oder 0261/103-2015/ -2014/ -2018 gebeten.

