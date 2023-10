Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Arbeitsunfall bei Kranarbeiten - Zwei Arbeiter verletzt

Koblenz (ots)

Am 18.10.2023 um 10:11 Uhr wurde die Polizeiinspektion 2 in Koblenz über einen Arbeitsunfall in der August-Horst-Straße in Koblenz (OT Kesselheim) informiert. Auf einem Firmengelände sollte ein 30 m hoher Kran abgebaut werden. Im Zuge der Abbauarbeiten stürzte der Kran auf das Gebäude des Firmengeländes. Auf dem Kran befanden sich zwei Arbeiter, die, als sie bemerkten wie der Kran umstürzte, vom abzubauenden Kran sprangen. Die beiden Arbeiter wurden leicht verletzt. Ein Arbeiter wurde zwecks Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Die entstandenen Schäden am Firmengebäude und am Kran werden auf insgesamt 700.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

