Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Herstellung von Amphetamin in nicht geringer Menge - Drei Beschuldigte festgenommen

Koblenz/Neuwied (ots)

Am Donnerstagabend, 12.10.2023, verdichteten sich bei der Polizei Neuwied im Rahmen eines Einsatzes sukzessive Hinweise auf das Herstellen von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem Hallenkomplex im dortigen Industriegebiet.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden u.a. diverse unterschiedliche Chemikalien festgestellt, welche auf die Herstellung von synthetischen Drogen schließen ließen. Aufgrund der unklaren Gefahrenlage und möglichen Explosionsgefahr wurde auch die Feuerwehr hinzugezogen, welche samt Gefahrstoffzug ausrückte.

Noch in der Nacht wurden die Ermittlungen durch die Kriminalinspektion Neuwied aufgenommen. Hierbei erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen drei männliche Beschuldigte. Diese konnten wenig später festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen alle drei Männer wurde Haftbefehl erlassen.

