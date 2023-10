Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unbekannte/r Tatverdächtige/r flüchtet nach Schlägerei im Koblenzer Altengraben - Zeugen gesucht!

Koblenz (ots)

Am 14.10.2023 kam es gegen 03:00 Uhr vor einer Lokalität im Koblenzer Altengraben zu einer Schlägerei zwischen ca. 10 beteiligten Personen. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung wurde eine 20-Jährige Frau von einer bisher unbekannten Person im Gesicht verletzt. In der Folge wurde die Geschädigte aufgrund multipler Brüche im Gesicht durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Noch bevor Polizei und Rettungskräfte eintrafen, flüchtete der oder die Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1 unter: 0261 92156300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de

