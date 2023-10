POL-PPKO: Sinzig - Nachtrag zum Fund von Knochen im Bereich der Ahrmündung Remagen-Kripp

Koblenz (ots) - Die dunkle Jahreszeit steht wieder bevor - damit steigen leider auch die Einbruchszahlen an. Im Rahmen der landesweiten Aktion "Tag des Einbruchschutzes" bietet das Polizeipräsidium Koblenz daher am Samstag, 28.10.2023, von 10:00 - 17:00 Uhr, im Löhr-Center einen Infostand, an dem sich die Bevölkerung über sinnvolle Maßnahmen zum Einbruchschutz und ...

mehr