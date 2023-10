POL-PPKO: Infostand im Löhr-Center zum Tag des Einbruchschutzes

Koblenz (ots) - Am Sonntagmorgen, den 15.10.2023 zwischen 08:00-08:30 Uhr, ging eine ältere Dame den Fußgängerüberweg in der Wismarer Straße auf der Karthause entlang, als sie plötzlich nach eigenen Angaben von einer unbekannten Person so stark von hinten geschubst wurde, dass sie nach vorne fiel und sich verletzte. Die Geschädigte musste im Krankenhaus ...

mehr