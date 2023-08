Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wilhelmsfeld

Rhein-Neckar-Kreis: Geparktes Auto gestreift - Hoher Sachschaden

Wilhelmsfeld / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 22:30 Uhr streifte eine 46-jährige Ford-Fahrerin in Wilhelmsfeld einen am Straßenrand geparkten VW-Golf. Die 46-Jährige befuhr die Altenbacher Straße in Fahrtrichtung Alte Römerstraße, als ihr ein anderes Auto entgegen kam. Um dieses passieren zu lassen beabsichtigte die Fahrerin hinter dem am Straßenrand geparkten VW-Golf zu bremsen, betätigte statt der Bremse jedoch irrtümlich die Kupplung. In der Folge kollidierte sie mit dem geparkten Fahrzeug, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell